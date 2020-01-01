استبعاد عودة الدوري الإسباني قبل بداية الصيف

وزير الصحة الإسباني يحسم الموقف

قال سلفادور إيلا وزير الصحة الإسبانية، إن كرة القدم في بلاده، من غير المرجح عودتها قبل بداية فصل الصيف بشكل كامل.

اللعبة توقفت بمختلف أنحاء العالم منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي أصاب عدد كبير من الأشخاص.

إسبانيا تعتبر من أكثر الدول المتضررة، حيث أودى الفيروس بحياة أكثر من 23 ألف مواطن منذ انتشاره في البلاد.

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الاتحاد الإسباني سبق وأن كشف عن عدم استئناف النشاط من جديد قبل شهر مايو القادم، ليخرج وزير الصحة ليحسم الموقف بشكل كامل.

وقال إيلا في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد:"سيكون من التهور عودة كرة القدم من جديد قبل الصيف، سنستمر في مراقبة تطور الفيروس، والإرشادات ستشير إلى كيفية الوصول للوضع الطبيعي".

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وأما عن خضوع اللاعبين للاختبار:"سيتم وضع كل شيء تحت تصرف السلطات الإقليمية، بغض النظر عن نوع الاختبار والقرار النهائي سيعود لهم".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني بعد 27 جولة.