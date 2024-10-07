سر استبعاد البليهي من قائمة السعودية لمباراتي اليابان والبحرين .. ومفاجأة صادمة في انتظار كنو!

السعودية تواجه اليابان والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026..

أثار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، حالة من الجدل، عقب قراره باستبعاد ثنائي الهلال، محمد كنو وعلي البليهي، من قائمة الأخضر في معسكر مباراتي اليابان والبحرين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب السعودية، نظيره الياباني في 10 أكتوبر، والبحريني في 15 أكتوبر، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث، في تصفيات كأس العالم.

وكان قرار استبعاد كنو، طبيعيًا، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، إثر قيامه بضرب لاعب الصين، دون كرة، خلال مباراة الجولة الثانية، ولكن المفاجأة التي كشف عنها الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، بأن إيقاف كنو قد لا يتوقف عند إيقاف مباراتين، وفق عقوبة لجنة الانضباط.

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وأوضح الحميدي "حسب ما وردني من إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن قرار إيقاف كنو قابل للزيادة؛ كونه قرارًا انضباطيًا، لأنه احتج بشكل كبير مع الحكم، وعن استبعاد محمد العويس فهو للإصابة، أما علي البليهي، فاستبعاده قرار فني".

ويحتل المنتخب السعودي وصافة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع إندونيسيا (1-1)، في مباراة الجولة الأولى، على ملعب الجوهرة المشعة، وفوزه على الصين (2-1)، على ملعب داليان، بالجولة الثانية، فيما يتزعم منتخب اليابان الصدارة برصيد 6 نقاط.