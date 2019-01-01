استبعاد جيسوس من قائمة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

جوارديولا يقرر استبعاد مهاجمه البرازيلي

استبعد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي جابريل جيسوس من قائمة الفريق التي تواجه ولفرهامبتون بعد قليل.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون بعد قليل في ختام مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وكان من المقرر أن يشارك جيسوس في المباراة، على مقاعد البدلاء، إلا أنه خرج من القائمة قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن صاحب الـ 22 عاماً، يشعر ببعض المرض مما جعله يخرج من القائمة.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول الترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يحتل الذئاب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.