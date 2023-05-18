استبعاد ثلاثي الهلال رسميًا .. قرار غريب من إيميليانو بعد رحيل رامون دياز

إيميليانو دياز يدهش جماهير نادي الهلال في نهاية الموسم

اتخذ الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني المؤقت لنادي الهلال، قرارًا مفاجئًا، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك.

الهلال يحل ضيفًا على ضمك، مساء غدٍ الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

واستبعد دياز، الثنائي عبدالله المعيوف والبرازيلي ميشايل ديلجادو، من قائمة الفريق الأول أمام ضمك، بالإضافة إلى سالم الدوسري، على الرغم من شفائه من الإصابة.

وجاء استبعاد المعيوف وميشيل وسالم "دفعة واحدة" من قائمة الزعيم الهلالي، لأسباب فنية؛ ليثير الخوف والقلق بين الجماهير، من الخسارة أو التعادل، في ظل سعيهم لتحسين مركز فريقهم في الدوري.

ويحتل الهلال، المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 13 نقطة عن نادي الاتحاد "المتصدر"، والذي لعب لقاءًا أكثر.

جدير بالذكر أن إيميليانو، يتولى القيادة الفنية لنادي الهلال مؤقتًا، وحتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ بعد رحيل والده رامون دياز إلى الأرجنتين؛ لأسباب عائلية.