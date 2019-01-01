استبعاد السومة من التشكيل الأساسي للأهلي في كلاسيكو الهلال

النجم السوري تقدم للراقي مبكرًا في الذهاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للأهلي السعودي، استبعاد السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، من التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال.

الراقي يحل ضيفًا على الزعيم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهزيمة كتيبة برانكو برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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ورغم الهزيمة الثقيلة في الذهاب، فضل الكرواتي الاحتفاظ بالسومة على مقاعد البدلاء مع الاكتفاء بوجود دجانيني تافاريس في الهجوم وحيدًا.

وجاء تشكيل الراقي كالتالي:

محمد العويس، عبد الله حسون، محمد خبراني، محمد آل فتيل، حسين عبد الغني، جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، إليكسيتش، دجانيني.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر المسيليم، عمر السومة، حسين المقهوي، نوح الموسى، سلطان مندش، عبد الرحمن غريب، عبد الباسط هندي.