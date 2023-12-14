بعدما استاء من موقفه تجاه نيوكاسل .. ماكسيمين يرد بسخرية على مشجع أهلاوي

نيوكاسل لا يزال في قلب ماكسيمين، وتسبب في توتر بينه وبين أحد مشجعي الأهلي!

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ربما يؤجل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ لاعب الأهلي السعودي، الرد على من استاء منه أو حاول استفزازه أو ما شابه، لكنه سيختار الوقت المناسب للرد، وهو ما فعله الليلة مع مشجع أهلاوي.

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أول أمس الأربعاء، نشر ماكسيمين فيديو أثناء احتفاله بجنون بهدف فريقه السابق نيوكاسل الإنجليزي في شباك ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان من شأنه أن يصعد بالأول للدور التالي، لكن فرحته لم تكتمل وخسر في النهاية 2-1 وودع البطولة.

لكن هذا الفيديو استفز أحد مشجعي الأهلي، الذي وجه رسالة لماكسيمين: "إن كنت لا تعلم، فهناك مباراة في الغد للأهلي"، في إشارة لمواجهة الراقي أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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بالفعل شارك ماكسيمين في المباراة، التي حقق بها الراقي الفوز برباعية نظيفة، صنع منها الأول ثلاثة أهداف، ليقرر عندها الرد على المشجع..

الجناح الفرنسي اكتفى برد: "صباح الخير" مع كتابتها بحروف إنجليزية لكن نطق عربي، في سخرية واضحة من المشجع.

يشار إلى أن صاحب الـ26 عامًا شارك مع الأهلي الموسم الجاري في 17 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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