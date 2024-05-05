"اسألوه" .. إبراهيم القاسم يُورط جورج جيسوس في ملف نهائي كأس الملك ويكشف حقيقة ترشحه للمنتخب

القاسم يرد على تصريح مدرب الهلال حول موعد نهائي كأس الملك..

كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس الملك "موسم 2023-2024"، حيث تأهل الهلال إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (2-1)، فيما تأهل النصر على حساب الخليج بنتيجة (3-1).

وأثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، حالة من الجدل، بعدما صرّح عقب مباراة الاتحاد بأنه جاهز لأي منافس في نهائي كأس الملك، الذي سيقام في نهاية الشهر الجاري، فيما ذكر مدرب النصر، لويس كاسترو، بأنه لا علم لديه بشأن موعد النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال القاسم، عبر المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، "لم نخبر أي أحد، ويمكن توجيه السؤال للمدربين، يمكن للبعض أن يكون قد توقع الموعد، بحكم انتهاء الدوري وقرب نهاية الموسم، وانطلاق أيام فيفا خلال شهر يونيو، ولكننا لم نحدد موعدًا لنهائي كأس الملك حتى تلك اللحظة".

وفي سياق آخر، كشف القاسم عن حقيقة توجه جيسوس لتدريب المنتخب السعودي الأول، ثم تغير مساره لتدريب الهلال، قائلًا "ما أعرفه أن مدرب المنتخب الحالي هو روبرتو مانشيني، وغير صحيح أن جيسوس كان سيقود المنتخب قبل الهلال".

الجدير بالذكر أن مدرب الهلال أوضح أنه لا يعلم موعد نهائي كأس الملك، وأنه توقع إقامة المباراة مع نهاية الشهر الجاري، والذي يتزامن مع انتهاء عقده مع الزعيم.