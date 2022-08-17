أزمة بريجوفيتش تتفاقم والاتحاد في ورطة حقيقية!

هل يُمنع الاتحاد من قيد صفقاته الجديدة؟

تفاقمت أزمة الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم نادي الاتحاد السابق، والذي حصل على حكمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان بريجوفيتش قد حصل على حكمًا بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والبالغة مليون و 800 ألف يورو، مع إيقاف قيد الاتحاد لأي لاعب خلال صيف 2022.

كيف ورط بريجوفيتش الاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، رفضت الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي الاتحاد، ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح ألكسندر بريجوفيتش.

وأضافت الصحيفة، أن قرار منع الاتحاد من التسجيل أصبح نافذًا، ومن أجل إلغائه وقيد لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية الجارية، يجب على الاتحاد دفع مبلغ مليون و 800 ألف يورو، قيمة مستحقات اللاعب الصربي.

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة الحالية، لإغلاق القضية، لكي يتمكن العميد من قيد لاعبيه الجدد خلال صيف 2022.

ما هو سبب الخلاف بين الاتحاد وبريجوفيتش؟

تلك القضية هي الأولى من اللاعب الصربي ضد الاتحاد، وتخص خصم مبلغ 50% من راتبه، خلال فترة تفشي جائحة كورونا منذ موسمين، وهو الأمر الذي تم اعتماده من جميع الأندية.

مقترح خصم 50% من راتب اللاعبين تم اعتماده من الأندية، وذلك بعد اقتراح من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها.

وتبقى الآن قضية ثانية من بريجوفيتش ضد الاتحاد، لم يتم إصدار حكم فيها، وهي بسبب فسخ العقد من طرف واحد من جانب إدارة الاتحاد، حيث يطالب الصربي الحصول على 10 ملايين يورو.