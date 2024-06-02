فيديو | "ارونا هياطكم" .. نجم النصر السابق يستفز جماهير بوروسيا دورتموند في شوارع لندن!

نجم النصر السابق دعم ريال مدريد في النهائي الأوروبي..

من "الطقطقة في الرياض" إلى "الطقطقة في لندن" هكذا تغير حال عوض خميس؛ نجم النصر السعودي السابق، بين ديربي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي دوري أبطال أوروبا.

أول أمس الجمعة، تلقى العالمي الهزيمة أمام الهلال في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح (5-4) بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في لقاء شهد طرد حارس النصر دافيد أوسبينا، وثنائي الزعيم علي البليهي وخاليدو كوليبالي.

وبالأمس، حقق المرينجي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية "لندن".

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وتفاعلًا مع النهائي الأوروبي، نشر عوض خميس فيديو له بينما كان يستفز الجماهير الألمانية في شوارع لندن وهي في طريقها للاستاد..

خميس ردد في وجه الألمانيين: "بتنشخلون .. بتنشخلون، الوعد ويمبلي، خلينا نشوف هياطكم".

يذكر أن الملكي توج بطلًا للقارة العجوز 15 مرة من قبل، منها أربع مرات على التوالي منذ عام 1956 لـ1960، وثلاث مرات على التوالي من 2016 لـ2018.