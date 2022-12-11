ارضاء لميسي؟ لاهوز لن يحكم مجددًا للأرجنتين في كأس العالم!

عقوبة غير معلنة لحكم مباراة الأرجنتين وهولندا!

مازلت مباراة الأرجنتين ضد هولندا بمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، تلقى بظلالها وتنتشر أخبار وأنباء كثيرة حول هذه المواجهة والأحداث التي شهدتها.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق فوز صعب على هولندا بالدور ربع النهائي من كأس العالم، عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأضافي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وشهدت المباراة أحداث ساخنة من جانب لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية، وتعرض حكم المباراة ماتيو لاهوز، لاعتراضات قوية من جانب ميسي ورفاقه.

ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم أدار المباراة بشكل جيد، إلا أنه من الصعب عليه أن يحكم لمنتخب الأرجنتين في البطولة مرة أخرى.

ووفقًا لمصادر استشارية لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فأن فريق الأرجنتين بالتحديد ليس لديه سبب للشكوى بعد ما حدث خلال 120 دقيقة من المباراة وركلات الترجيح الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أنه يوجد سبب للتصريحات المستفزة للحارس مارتينيز أو ميسي، وهي الشكاوى التي تم الحديث عنها قبل الخلاف على المباراة يوم الجمعة الماضي.

ويعتقد أن ماتيو تصرف بشكل صحيح في الأمور التأديبية، سواء عندما تعلق الأمر بإظهار البطاقات الصفراء أو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورغم كل ذلك فإن وجوده في نهائي افتراضي للأرجنتين في المونديال يبدو صعبًا للغاية.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، وأمامه فرصة كبيرة للوصول لنهائي البطولة.

ويستمر الحكم الإسباني من بين 20 حكماً مستمرين في قطر ببطولة كأس العالم حتى نهايتها مع 39 مساعداً بالإضافة لحكام الفيديو.