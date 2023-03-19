ارتفاع مبيعات الملابس الرياضية أربعة أضعاف! داني ألفيش ينعش الحياة في سجنه

لم يجد البرازيلي داني ألفيش، مفرًا من التأقلم في سجنه بإسبانيا لتمر أيامه بسلام، تأقلم لاعب برشلونة السابق كان بالشيء الذي يُجيده؛ كرة القدم.
ويُحتجز داني في سجن بإسبانيا منذ 20 يناير الماضي على خلفية اتهامه بالتعدي على سيدة في ملهى ليلي ليلة 30 ديسمبر 2022. وقد رفضت المحكمة أكثر من مرة طلبه بالخروج بكفالة خوفًا من هربه نظرًا لنفوذه وشهرته وقدرته المالية.
وبحسب "Servimedia" فإن ألفيش ينظم مباريات لكرة القدم في السجن بمشاركته وهو باقي النزلاء.
وذكر المصدر ذاته أن طلبات نزلاء السجن الموجود فيه داني للملابس الرياضية زادت بمعدل 4 أضعاف منذ احتجاز اللاعب البرازيلي الذي يحظى بمكانة كبيرة في السجن وتقدير من زملائه الذين يحيطون به عادة ويطلبون توقيعه.
محامي اللاعب عبر عن سعادة ألفيش بمعاملة زملائه في السجن، وتهوينهم عليه ما يعانيه بإخباره بما عليه فعله من روتين داخل محبسه.
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