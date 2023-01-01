النصر تعاقد مع النجم البرتغالي في صفقة مدوية

Shahid

بدأ النصر يجني حصاد التعاقد مع النجم صفقة كريستيانو رونالدو قبل حتى أن يصل اللاعب إلى الرياض ويظهر مع الفريق في الملاعب السعودية.

صحيفة الرياضية كانت قد نشرت مقطع فيديو أظهر ازدحام الجمهور في قسم طباعة الأرقام في متجر النصر الرسمي لطباعة رقم واسم رونالدو على القمصان الصفراء.

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صحيفة الرياض السعودية كشفت عن جانب آخر من ثمار التعاقد مع النجم البرتغالي يتعلق بجماهيرية النادي وازدياد عدد متابعيه، حيث أوضحت أن عدد متابعي حساب النصر على إنستجرام زاد بنحو 6 أضعاف بعد الإعلان عن الصفقة.

النصر كان يُتابعه على إنستجرام نحو 945 ألف متابع قبل الإعلان عن توقيع رونالدو على عقد يمتد حتى صيف 2025، وخلال أيام قليلة زاد العدد حتى وصل إلى 5.9 مليون متابع .. ارتفاع أقل ما يُوصف به بالجنوني.

النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه.

Shahid