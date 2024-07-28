ارتبط بالانتقال إلى ليفركوزن في إعارة.. ريال مدريد يحسم موقف أردا جولر!

حسم موقف جولر مع ريال مدريد...

ارتبط أردا جولر، لاعب ريال مدريد، بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من باير ليفركوزن، بالتعاقد معه.

وكشف " فابريزيو رومانو" الصحفي الإيطالي الشهير، عن وجود اهتمام من بطل الدوري الألماني، ورغبة بالتعاقد مع جولر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الحالي.

وأشار رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن جولر جزء أساسي من خطة المدرب كارلو أنشيلوتي، مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وترفض إدارة الميرينجي خروج اللاعب.

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تألق جولر، مع المنتخب التركي، في بطولة يورو 2024 جعلته هدفًا للعديد من الأندية، خلال الصيف الحالي، خاصة في ظل الأنباء التي انتشرت حول عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع ريال مدريد الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن جولر، قد انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الماضي ولكن الإصابات عطلت انطلاقته مع الميرينجي، قبل أن يعود ويحصل على فرصة في نهاية الموسم، قدم بها أوراق اعتماده لجماهير الملكي.