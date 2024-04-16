ارتبط بالانتقال إلى النصر .. الأندية السعودية تبتعد عن دافيد دي خيا لهذا السبب المفاجئ!

النصر كان يريده بشدة في الصيف الماضي..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بعيدًا عن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ على الرغم من عدم ارتباطه بأي فريق حاليًا.

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دي خيا رحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صيف عام 2023؛ إلا أنه لم يوقع مع أي فريقٍ آخر حتى الآن؛ مبررًا ذلك بأن لاعب كرة القدم، ليس عليه الاستعجال في تحديد وجهته، لمجرد أن لا يجلس في منزله.

ووفقًا لصحيفة "التليجراف"، لا تواجه الأندية السعودية، أي مشكلة في توفير راتب الحارس الإسباني، الذي كان يتقاضى مع مانشستر يونايتد، مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا، أي 1.7 مليون ريال سعودي.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكدت الصحيفة البريطانية الشهيرة، على أن دافيد دي خيا لا يمثل أولوية للأندية السعودية؛ التي تضع كل تركيزها في الصيف القادم، على التعاقد مع نجوم يجيدون في المراكز الهجومية.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة للأندية السعودية؛ ستذهب للتعاقد مع أسماء هجومية، مثل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا توفرت بعض الميزانية للأندية السعودية، قد يتم التحرك نحو دي خيا، الذي يبقى الدوري الأمريكي، خيارًا مهمًا بالنسبة له.

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