ارتباك داخل الهلال قبل مواجهة أوراوا ريد!

هل ينجح الهلال في الخروج من تلك الأزمة؟

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يواصل فريق نادي الهلال استعداداته لمواجهة نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن حدث ارتباك داخل صفوف الزعيم قبل تلك المواجهة.

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ويستضيف الهلال نظيره أوراوا مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الارتباك الذي حدث في صفوف الهلال، سببه عدم اكتمال جاهزية المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

ومازال يشعر جانج بآلام في مفصل القدم، تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الماضي، والتي فاز بها الزعيم بهدف دون رد.

وأوضح التشخيص الأولي لجانج أن إصابته في المفصل، دون تحديد نوع الإصابة بشكل دقيق، حيث ستتضح الرؤية حول الإصابة بشكل كبير قبل تدريبات اليوم الخميس، لتحديد مدى جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال آسيا.

Shahid