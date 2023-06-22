"اذهب إلى برشلونة" .. تفاصيل صادمة لحوار ليونيل ميسي الأخير مع كيليان مبابي!

ميسي نصح مبابي بالتوجه للعب في برشلونة..

كشف تقرير صادم عن تفاصيل الحوار الأخير بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، قبل رحيل الأرجنتيني عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

التكهنات تحيط بمستقبل كيليان مبابي مؤخرًا، بعدما أرسل خطابًا إلى باريس سان جيرمان يخطر فيه النادي بعدم تفعيل بند تمديد عقده حتى صيف 2025، مما يعني أن عقد قائد منتخب فرنسا في "حديقة الأمراء" ينتهي في صيف 2024.

موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني زعم أن ميسي طالب مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، ونصحه تحديدًا بالاتجاه نحو برشلونة.

وحسب التقرير قال ميسي لمبابي: "أفضل أن تذهب إلى برشلونة، ولكن إذا كنت تريد الذهاب إلى مدريد، فافعل ذلك، أنت تستحق مشروعًا رابحًا حقيقيًا".

التقرير لم يكشف عن ردة فعل مبابي على حديث ميسي، لكن يبدو أن كلمات الأرجنتيني كانت حاسمة في قرار الفرنسي بعدم تمديد إقامته في "حديقة الأمراء".

الأخبار الأخيرة أعادت بالفعل إشعال التكهنات حول مستقبل مبابي وانتقاله إلى ريال مدريد، حيث يبدو النادي الملكي مستعدًا للذهاب وضم الفرنسي سواء في الصيف الحالي أو بالمجان في 2024.