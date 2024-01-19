"ادفع مثل غيرك يا بخيل".. فضيحة جنسية تطارد ديبالا ونجم روما يرد

اتهام خطير لبطل العالم

فجرت فالنتينا جالي، العارضة للمحتوى الجنسي على موقع "أونلي فانز" مفاجأة كبرى بتواصل نجم روما باولو ديبالا معها من أجل عرض صورها عليه، مشددة على أن النجم الأرجنتيني طلب أن يكون ذلك بالمجان!.

لكن العارضة التي تملك في حسابها على الموقع 150 ألف متابع، رفضت ذلك، واصفة إياه بالبخل، وذلك بعدما نشرت صورًا للمحادثة التي جمعتها بديبالا.

وسألها ديبالا في المحادثة عن اسمها الحقيقي معللًا طلبه لذلك بأنها "رائعة" على حد التعبير الذي ظهر في المحادثة بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطلبت جالي منه أن يدفع شأنه شأن غيره من أجل عرض صورها الخارجة، الأمر الذي يبدو أن ديبالا لم يكن مستعدًا لفعله، لتصفه جالي قائلة إنه "كلما كنت غنيًا كنت أكثر بخلًا!".

في سياق متصل، أجاب وكيل ديبالا أليساندرو ريجيو لوسائل التواصل عن الأمر قائلًا إن "محادثة ظهرت لديبالا كلها مصنوعة عبر الفوتوشوب ولا صحة لها!".