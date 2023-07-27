"ادفعوا لهن".. أول فوز إفريقي في كأس العالم وسط مطالبات بحقوق اللاعبات

نيجيريا تقلب الطاولة وتحقق أول فوز إفريقي في كأس العالم للسيدات 2023

اقترب منتخب نيجيريا للسيدات بلوغ الدور المقبل من كأس العالم للسيدات بعد الفوز على أستراليا في ثاني جولات دور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إناث الصقور رفعن رصيدهن إلى أربع نقاط ليتصدرن المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الكندي الذي يتنافس مع المنتخب الأسترالي (ثلاث نقاط) في الجولة الأخيرة، فيما يلتقي المنتخب النيجيري نظيره الأيرلندي الذي ودع البطولة.

الهزيمة تضع المنتخب الأسترالي أمام مهمة صعبة بالجولة الثالثة، إذ يحتاج إلى الفوز على المنتخب الكندي فيما تحتاج نيجيريا للفوز على أيرلندا.

ادفعوا لهن

45 دقيقة كانت كافية للمنتخب النيجيري لقلب الطاولة بعدما انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله حيث سجلت إميلي فان إيجموند، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لأستراليا، وتعادلت نيجيريا بهدف أوتشينا كانو.

وفي الشوط الثاني استطاع منتخب نيجيريا تسجيل هدفين عن طريق أوسيناتشي أوهال والبديلة عزيزات أوشوالا في الدقيقتين 65 و72، قبل أن تحرز ألانا كينيدي الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومع العودة المجنونة في النتيجة، بدأ رواد التواصل الاجتماعي على رأسهم أسطورة آرسنال إيان رايت مطالبة الاتحاد النيجيري بدفع الأموال إلى اللاعبات على خلفية الأزمة التي حدثت قبل بداية البطولة.

وكان راندي والدروم مدرب سيدات نيجيريا فتح النار على الاتحاد النيجيري عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وكشف قرار الاتحاد بعدم منح اللاعبات مكافأة فيفا بالإضافة إلى تأخر راتبه 14 شهرًا ولا سيما عدم الصرف على التحضير للبطولة.

ماذا أمام نيجيريا الآن؟

لا يتبقى سوى جولة وحيدة لهذه المجموعة ستقام في 31 يوليو حيث تواجه نيجيريا منتخب أيرلندا الذي لا يبحث سوى عن الخروج المشرف في أول كأس عالم يشارك فيه بينما يصطدم منتخب أستراليا بنظيره الكندي على بطاقة الصعود.