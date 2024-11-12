"ادفعوا الشرط الجزائي!".. رئيس سبورتنج لشبونة يفتح الباب أمام الراغبين في ضم جيوكيريس

من العملاق الأوروبي المحظوظ بهذا المهاجم الواعد؟

فتح فيديريكو فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الباب أمام الأندية الراغبة في ضم الهداف فيكتور جيوكيريس المتألق بشكل لافت مع فريق ملعب جوزيه ألفالادي.

وقال فارانداس في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو: "لا أستطيع أن أعد بأي شيء، لكن إذا وصل النادي قيمة الشرط الجزائي وكان يريد الرحيل، فسوف يرحل".

ولكن فارانداس عاد ليتابع: "لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في يناير" أي سوق الانتقالات الشتوية، فيما يبدو أنه تمهيد لإبرام تعاقد جديد أو تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 100 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن هذه القيمة ستمثل انتصارًا ماديًا كبيرًا للفريق البرتغالي، إلا أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الطرفين يقضي بتسهيل رحيل اللاعب إذا وصلت النادي قيمة 75 مليون يورو.

لكن من الواضح أن رغبة العديد من عمالقة العالم في الحصول على خدمات المهاجم السويدي البالغ من العمر 26 عامًا قد تؤدي إلى تغيير خطط لشبونة بشأنه.