أخبار برشلونة: الصين تنقل ميسي إلى إنتر وخيار مزاملة رونالدو وارد!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 22 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 22 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 أغسطس 2020:

الصين تتحرك لضم ميسي وبرشلونة يرفض البيع

أفادت تقارير إيطالية من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن إنتر يريد التعاقد مع ميسي بأي شكل من الأشكال، وفقاً لطلب رئيس النادي ستيفين زهانغ صاحب الجنسية الصينية.

وأوضحت أن القضية ليست رياضية فقط، ولكن تخص دولة الصين، التي تطمح في مساعدة إنتر على ضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق.

التفاصيل كاملة من هنا

خاص | برشلونة يسعى لضم مدافع جديد من مانشستر سيتي

أظهر برشلونة اهتمامًا بالحصول على خدمات أنخيلينو، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي والمُعار إلى لايبزيج ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول ، فإن برشلونة حريص على الظفر بخدمات أنخيلينو في إطار سعيّ المدرب الجديد رونالد كومان إلى ترميم دفاعات البلوجرانا.

تقارير.. ثلاث وجهات محتملة لميسي

رجحت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي إذا غادر برشلونة فإنه من الصعب أن يتجه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حددت ثلاث وجهات هي الأقرب للحصول على خدمات البرغوث.

سبورت قالت في تقريرها أن إنتر ويوفنتوس قد يكونا من الأكثر سعيًا للحصول على خدمات ميسي نتيجة لمشاريعهم الرياضية القوية المطروحة حاليًا وإن كانت الأموال تظل عقبة كبيرة أمام إتمام انتقال الأرجنتيني لأي من كبار الكالتشيو.

في الوقت نفسه فإن باريس سان جيرمان قد يكون الوجهة المثالية لصاحب الـ33 عامًا، فالنادي الفرنسي لديه القدرة من الناحية العملية على دفع راتب ميسي الضخم وحتى كسر الشرط الجزائي، إلا أن أزمة أخرى تحدث وهي قانون اللعب المالي النظيف.

التفاصيل كاملة من هنا

برشلونة ينتظر رد السيتي بشأن عرض جارسيا

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لشراء لاعب مانشستر سيتي الشاب إريك جارسيا.

ينتظر الفريق الكتالوني رد السيتي لكنهم ليسوا على إستعداد لزيادة هذا السعر، في حال رفض السيتي العرض، سينتظر الكتلان حتى يناير للحصول عليه بسعر أقل أو التوقيع معه مجانًا الصيف المقبل.

السيتي يستعد لخطف مارتينيز

وفقًا لصحيفة ذا صن فإن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

وتفاوض برشلونة من أجل ضم المهاجم، بعرض وصل قيمته إلى 81 مليون جنيه استرليني.