أخبار برشلونة: الإدارة توافق على بيع ميسي وتفكر في بديله!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020:

برشلونة يوافق على رحيل ميسي

يبدو أن مسلسل بقاء ليونيل ميسي أو مغادرته لناديه برشلونة ستزداد إثارته في الفترة المقبلة، وهذه المرة بعد خروج تقارير تشير إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي لا يمانعون رحيل البرغوث كما يُريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بحسب التقرير، ظهرت بعض الأصوات داخل مجلس الإدارة مقتنعة بأن إذا كان ميسي لا يشعر بالسعادة في برشلونة فيجب عليهم التفكير في إمكانية رحيله إذا ما وصل عرضًا كبيرًا لضمه.

الشرط الجزائي الموجود في عقد ميسي مع برشلونة هو 700 مليون يورو، مبلغ من الناحية العملية وخصوصًا بعد أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، بات من المستحيل دفعه على أي نادٍ في العالم.

رسالة غامضة من لويس سواريز .. هل يتحدى كومان؟

بعث النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف فريق برشلونة برسالة غامضة قبل قليل بالتزامن مع أخبار رحيله عن الفريق الكتالوني.

وكتب سواريز عبر حسابه في موقع "إنستجرام" قبل قليل: "لا تنسى أبدًا أنك أنت المهندس المعماري الخاص بمصيرك".

بيكيه ينجو من القائمة السوداء لكومان في برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة لا يعد ضمن القائمة السوداء للمدرب الهولندي الجديد للفريق رونالدو كومان.

وأضافت التقارير اليوم اسم جيرارد بيكيه قائد الدفاع للقائمة، مؤكدة أن كومان يراه كقطعة أساسية وهامة في دفاعات برشلونة من أجل تنفيذ خططه.

الحياة ما بعد ميسي .. برشلونة يتفاوض مع ديبالا

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، بدأ التحضير للحياة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالتفاوض مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام كل من مانشستر سيتي وبرشلونة ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لا يريد التخلي عن اللاعب، نظراً لأهميته والحالة الفنية المميزة التي يتمتع بها الفترة الأخيرة.

وكيله: انتقال ميسي لباريس أسهل من عودة نيمار لبرشلونة

يؤمن فاجنر ريبييرو وكيل أعمال المهاجم البرازيلي نيمار، بأنه سيستمر مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل إلى برشلونة في المستقبل القريب.

وقال ذلك في تصريحات لـ"Revista Placar" موضحاً:"كانت هناك العديد من الأوقات الصعبة التي مر بها بسبب الإصابة، جعلته يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف:"الأمور تغيرت الآن حيث يشعر بسعادة كبيرة، وأعتقد أنه سيبقى مع النادي الفرنسي لمدة عامين على الأقل".

وتابع:"اليوم، وبدون أدنى شك، أصبح من الأسهل على ميسي الذهاب إلى باريس سان جيرمان، بدلاً من عودة نيمار لبرشلونة، وكذلك كريستيانو رونالدو، نظراً للقوة المالية الكبيرة التي يملكها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي"