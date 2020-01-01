أخبار برشلونة: الاستغناء عن سواريز وألبا وإعادة كوتينيو أبرز قرارات كومان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 23 أغسطس 2020:

مهاجم جديد يرفض خلافة سواريز في برشلونة!

أكد ميرون بوادو، مهاجم ألكمار، أنه غير مستعد بعد لخطوة الانتقال إلى برشلونة بعد ارتباط اسمه بالعملاق الكتالوني فور وصول مواطنه رونالد كومان لتدريب الفريق.

إجابة اللاعب كانت مُحبطة نوعًا ما عند سؤاله عن اهتمام البرسا، حيث قال للصحافة "لا أظن أنني جاهز لهذه الخطوة بعد".

وتابع متحدثًا عن ترشيح كومان له "لا أعرف أي شيء حيال ذلك، إذا أرادني أي نادٍ فعليهم الاتصال بوكيلي".

برشلونة يحدد بديل ألبا

أفادت تقارير بأن رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، قرر الاستغناء عن جوردي ألبا وحدد بديلاً له في صورة خوسيه لويس جايا، لاعب فالنسيا.

وقالت "سبورت" إن برشلونة عليه أولاً التخلص من ألبا وجونيور فيربو وإيمرسون المُعار إلى ريال بيتيس من أجل التفاوض لضم جايا.

كومان يقرر الإبقاء على كوتينيو

تحدثت تقارير واردة من إسبانيا عن اقتناع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان بالبرازيلي فيليبي كوتينيو ونيته الاعتماد عليه الموسم المقبل.

وذكرت "موندو" أن كومان مقتنع باللاعب البرازيلي ويراه قد يكون مفيداً لخط وسطه الذي يشهد عملية إحلال وتجديد هذا الصيف.

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك وبرشلونة في حالة حيرة

صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر برشلونة أشارت إلى أن أياكس أبلغ المهتمين بأن قيمة بيع فان دي بيك ستكون 55 مليون يورو، ويبدو واضحًا أن النادي الهولندي لن يُخفِّض هذا السعر بأي حال من الأحوال.

تقرير سبورت أيضًا أشار إلى أن إدارة برشلونة لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن دفع المبلغ أو التفاوض حوله، إذ أنها قررت تأجيل الأمر حتى شهر سبتمبر مع نهايات السوق ووضوح الرؤية بالنسبة للباقيين والراحلين في كتيبة كومان.

الصين تتحرك لضم ميسي وبرشلونة يرفض البيع

أفادت تقارير إيطالية من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن إنتر يريد التعاقد مع ميسي بأي شكل من الأشكال، وفقاً لطلب رئيس النادي ستيفين زهانغ صاحب الجنسية الصينية.

وأوضحت أن القضية ليست رياضية فقط، ولكن تخص دولة الصين، التي تطمح في مساعدة إنتر على ضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق.

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