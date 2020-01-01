أخبار برشلونة: مصير ميسي وحقيقة صفقة فينالدوم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 20 أغسطس 2020:

ميسي يقطع إجازته ويجتمع مع كومان لحسم مصيره

قطع قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي إجازته من أجل إجراء اجتماع للتحدث وجهًا لوجه مع المدرب الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان.

النجم الأرجنتيني سيجتمع هذا الخميس مع رونالد كومان من أجل مناقشة النقاط الأساسية حول مستقبله مع الفريق.

وجاء ذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو الذي يريد حسم مصير ميسي ومعرفة ما يريده بخصوص مستقبله مع الفريق.

أياكس يحلم بإعادة سواريز

أوضحت وسائل إعلام هولندية أن أياكس يريد استغلال الأزمة الحالية في صفوف برشلونة من أجل إعادة لويس سواريز من جديد إلى صفوفه.

وذكرت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

خاص.. تياجو قد ينقل فينالدوم إلى برشلونة

المفاوضات مستمرة بين ليفربول وفينالدوم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021، ولكن تعيين مواطنه الهولندي رونالد كومان كمدرب لبرشلونة قد يغير الصورة تماماً.

مصادر صحفية أكدت لـ"جول"أن كومان ربما يحاول التعاقد مع فينالدوم، ولكنه ليس على رأس أولوياته في سوق الانتقالات لإعادة بناء برشلونة.

وأوضحت أن ليفربول متمسك باللاعب، ولكن في حالة التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، سيصبح أكثر قابلية للتخلي عنه.

فاتي يتخلى عن ميسي ويتجه إلى كريستيانو رونالدو

قرر نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي تغيير وكيل أعماله ليترك شقيق ليونيل ميسي ويذهب إلى وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيكون فاتي ثاني لاعب يتولى مينديش أموره في برشلونة بعد الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو، والذي يواجه خطر الرحيل عن الفريق الكتالوني حاليًا.

كومان يضع قائمة بالمطلوبين

يرغب رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد في التعاقد مع دوني فان دي بيك وممفيس ديباي ومايكل كين في سوق الانتقالات بحسب أوك دياريو.

تم تأكيد تعيين الهولندي كمدرب للبلوجرانا يوم الأربعاء وقد حدد بالفعل نواياه لتعزيز كل جانب من جوانب الفريق.

يعرف كومان كل شيء عن لاعب خط وسط أياكس فان دي بيك منذ أن كان مدربًا لهولندا، بينما أنفق 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كين من بيرنلي أثناء تدريب إيفرتون في عام 2017.