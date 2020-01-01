أخبار برشلونة: عودة ميسي للتدريبات الجماعية واتفاق شخصي مع ممفيس ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار انتقالات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز

قد يكون رافينيا مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي ، وفقًا لتقرير إسبانية.

بقي للاعب خط وسط برشلونة عام واحد في عقده مع النادي الكتالوني، لذلك الإدارة مستعدة للسماح له بالرحيل.

يأمل البلوجرانا في الحصول على 14 مليون يورو (12.7 مليون جنيه إسترليني / 16.5 مليون دولار) للنجم البرازيلي.

نجم توتنهام يشكر ميسي على بقائه في برشلونة

نجم توتنهام هاري كين، في تصريحات مثيرة له عن النجم ليونيل ميسي، وصف صعوبة رؤية حامل الكرة الذهبية 6 مرات والأفضل على الإطلاق يلعب في فريق منافس له.

قال كين لـ Express Sport: "في الدوري الإنجليزي الممتاز لدينا الكثير من اللاعبين والمدربين الرائعين، كان من الرائع رؤية أفضل اللاعبين على الإطلاق يلعب هنا".

"لم أكن أعرف الوضع برمته، أعلم أنه كان هناك الكثير من الحديث عن ذهابه إلى مانشستر سيتي لكن هذا لم يحدث في النهاية".

"لقد لعبت ضده من قبل وهو حقًا لاعب رائع. لذلك هو قدم لنا معروفًا أنه بقى في برشلونة".

ومع ذلك ، لا يزال كين معجبًا كبيرًا بالنجم الأرجنتيني ويشعر أنه كان سيكون إضافة رائعة للدوري.

عودة ميسي للتدريبات الجماعية في برشلونة

عاد ليونيل ميسي إلى بقية زملائه في برشلونة في تدريب الفريق يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن أعلن رغبته في المغادرة قبل أن يقرر البقاء لتجنب خلاف قانوني.

كان الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يتدرب بشكل منفصل عن المجموعة منذ عودته إلى النادي يوم الإثنين، ولكن بعد اجتياز اختبارين لفيروس كورونا، حصل على الموافقة للمشاركة في تدريب الفريق تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

ممفيس ديباي يوافق على الشروط الشخصية مع برشلونة

يُزعم أن برشلونة تفاوض على شروط شخصية مع مهاجم ليون ممفيس ديباي قبل انتقال محتمل للاعب.

مع بقاء أقل من عام على عقد اللاعب الهولندي الدولي، ليون مستعد لبيع المهاجم للاستفادة منه ماديًا قبل انتهاء عقده.

على الرغم من الاهتمام الشديد من قبل النادي الكتالوني، لم يتفق الناديان بعد على رسوم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد قبل بالفعل الشروط المالية التي قدمها العمالقة الكاتالونيون.

اعترف ديباي، الذي سجل 57 هدفًا خلال ثلاثة مواسم ونصف على ملعب جروباما، بأنه على دراية باهتمام برشلونة.

يُقال إن رونالد كومان - مدرب ديباي السابق على الساحة الدولية - استهدف اللاعب بمجرد تعيينه مدربًا لفريق الدوري الأسباني.

جريزمان ينهي الجدل بشأن بقاءه في برشلونة

لا يزال المهاجم الفرنسي أسمه مقترن مع العديد من الأندية، لكنه أكد رغبته في البقاء في النادي

تساءل أنطوان جريزمان عن سبب استمرار ارتباطه بالابتعاد عن برشلونة حيث كرر رغبته في البقاء في النادي.

خاض اللاعب الدولي الفرنسي مشوارًا مخيبًا في موسمه الأول مع النادي الكتالوني بعد وصوله من أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال بقيمة 120 مليون يورو العام الماضي.

سجل 15 هدفًا في جميع المسابقات لكنه غالبًا ما كان يلعب خارج المركز وعانى من أجل الحصول على مكان منتظم في الفريق في المراحل الأخيرة من الموسم.