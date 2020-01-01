أخبار برشلونة: ميسي قد يلحق بنيمار وتواصل مع يورجن كلوب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020:

رسالة غامضة من لويس سواريز .. هل يتحدى كومان؟

ذكر "راديو كتالونيا" أن رونالدو كومان، مدرب برشلونة ، قد أجرى اتصالاً بنجم الفريق لويس سواريز أخبره فيه أنه خارج الحسابات الموسم القادم.

وأشار التقرير إلى أن البلوجرانا مستعد حتى للتخلي عن اللاعب مجاناً وفسخ عقده احتراماً للعلاقة الطيبة والسنوات التي أمضاها ضمن صفوفه.

برشلونة يحدد بديل ألبا

أوضحت "موندو" أن برشلونة قد يستغل خروج جوردي ألبا من الحسابات ويعرضه على إنتر من أجل تخفيض قيمة صفقة لاوتارو مارتينيز.

إنتر متمسك بعدم النزول عن قيمة الشرط الجزائي الذي انتهى في يوليو الماضي، والتي تبلغ 111 مليون يورو، ورفض عروضاً بتبادل لاعبين في السابق بحسب التقارير.

الجريدة الكتالونية أوضحت أن برشلونة سيعرض ألبا أو جونيو فيربو من جديد، و65 مليون يورو من أجل إقناع النيراتزوري.

توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي

علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة ، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.

وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة

برشلونة يضحي بنجمه من أجل فان دي بيك

​ برشلونة على استعداد لإدراج لويس سواريز في صفقة تبادلية مع دوني فان دي بيك من أياكس، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

يأمل البلاوجرانا أنه من خلال تقديم مهاجم أوروجواي في خفض الرسوم النهائية للاعب الهولندي إلى حوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار).

كما تم ربط فان دي بيك مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ، لكن برشلونة مصمم على الفوز بالسباق للتوقيع معه.

المرشح لرئاسة برشلونة يكشف عن محادثات كلوب

أعلن المرشح الرئاسي لبرشلونة جوردي فار أنه أجرى محادثات مع وكلاء مدرب ليفربول يورجن كلوب، ليتولى قيادة النادي الكتالوني.

كومان يمنح كوتينيو فرصة ثانية في برشلونة

​قد يمنح وصول رونالد كومان إلى برشلونة فرصة جديدة لفيليبي كوتينيو للتألق في كامب نو، حسب صحيفة سبورت.

الهولندي من أشد المعجبين بكوتينيو، والذي لن ينضم إلى بايرن ميونخ بشكل دائم بمجرد انتهاء إعارته، وسيعود إلى النادي الكتالوني.