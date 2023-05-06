"اخرس وضع نفسك في الثلج" .. جريليش يوضح كيف يرد على نصائح هالاند!

جاك جريليش يتحدث عن علاقته بإرلينج هالاند.

أكد جاك جريليش نجم مانشستر سيتي أنه دائمًا ما يتلقى النصائح من قبل زميله إرلينج هالاند لكنه غالبًا ما يختار تجاهلها.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" وقال جريليش: "انظروا إلى هالاند، هو أفضل رياضي محترف رأيته، وعقليته هي أمر لن آراه مرة أخرى، هو يفعل كل شيء ويستشفى في صالة الألعاب الرياضية لمدة عشر ساعات وبحمامات الثلج والحمية الغذائية".

وأضاف: "لأذلك هو من هو عليه، لكن أقسم لكم لا أستطيع أن أكون كذلك، لدينا صداقة عظيمة، لكن عندما يقول لي ألا أخرج للاحتفال في الحانات بعد أي فوز أقول له اخرس واذهب لتجلس في حمام الثلج".

وأردف مؤكدًا على تميز النجم الدنماركي: "أنا لست ناجحًا كما هو الحال معه، لقد سجل أهدافًا هذا الموسم أكثر مما سجلت طوال مسيرتي".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد كسر الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي مسجلًا 35 هدفًا.