"اخرس" .. هجوم عنيف على جيرارد بيكيه واللاعب الإسباني يرد!

عالم التنس يجلب المشاكل لبيكيه.

سخر اللاعب السويسري، ستانيسلاس فافرينكا، من اللاعب الإسباني السابق جيرارد بيكيه بسبب المدرجات الخالية خلال مباراة فرنسا وسويسرا في كأس ديفيز للتنس في مانشستر.

معظم لاعبي التنس يعتبرون بيكيه المسؤول الرئيسي عن تدهور كأس ديفيز في السنوات الأخيرة، حيث يعبرون عن ذلك في كل فرصة تتاح لهم.

وانتقد فافرينكا الوضع بشدة عبر تغريدته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قائلًا: "شكرًا جيرارد بيكيه والاتحاد الدولي للتنس".

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ولم تتأخر ردة فعل بيكيه على كلمات فافرينكا حيث قال: "حضور العام الماضي في مرحلة المجموعات، يمكنك مقارنته بنفسك، ستانيسلاس، نحن لم نعد ننظم البطولة، اسأل الاتحاد الدولي للتنس".

ولم تقنع هذه الكلمات فافرينكا ولكنها أثارت غضب زملائه الآخرين، حيث انتقد جوليان بينيتو، بيكيه بشدة قائلًا: "كيف تجرؤ على التحدث؟ لقد قتلت حرفيًا أحد أركان التنس، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي. لذا رجاءً، اخرس على الأقل".

يذكر أن شركة كوزموس، تحت رئاسة بيكيه وقعت في عام 2018 اتفاقًا مع الاتحاد الدولي للتنس لتولي كأس ديفيز، حيث وعد اللاعب الإسباني السابق بثورة في المسابقة التي تمتد لمدة 25 عامًا واستثمار بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم إنهاء هذه الاتفاقية العام الماضي.