"اخرس".. بيب جوارديولا ينتقد كيفين دي بروينه خلال مواجهة ريال مدريد

بيب جوراديولا ليس سعيدًا بما فعله لاعبه كيفين دي بروينه

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي، لكن مدرب الفريق، الإسباني بيب جوارديولا، بدا منزعجًا من لاعبه كيفين دي بروينه؛ صرح بذلك والتقطت كاميرات التفاز مشادة بسيطة بينهما خلال المباراة.

وتأهل السيتي إلى النهائي على حساب ريال مدريد، حامل لقب البطولة، بعد غوزه في إياب نصف النهائي 4-0 بعد تعادلهما ذهابًا 1-1.

وقال جوارديولا لقناة "Movistar +" عقب اللقاء: "اندفعنا كثيرًا في الشوط الثاني. بعدما غادر جوندوان فقدنا الكرة، كيفين صنع 3 تحولات لم تكن ضرورية".

والتقطت الكاميرات بيب جوارديولا وهو يوجه لاعبه البلجيكي كيفين دي بروينه ليمرر الكرة، ليرد عليه الأخير ويطالبه بالصمت: "اخرس اخرس".

وتابع بيب "تسرعنا كثيرًا وكان يجب أن يحدث العكس. ولهذا لم نكن جيدين". ولم يكن بيب سعيدًا بما حدث لكنه في المجمل كان سعيدًا للغاية بالنتيجة النهائية التي حصل عليها فريقه.