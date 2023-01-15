"اخرج من نادينا عليك اللعنة".. جمهور إيفرتون يطارد نجم الفريق!

هجوم عنيف على نجم فريق إيفرتون!

تعرض اللاعب أنتوني جوردون، نجم فريق إيفرتون لهجوم عنيف في الشارع من جانب مشجعي النادي الإنجليزي بسبب نتائج الفريق السيئة وترتيبه ببطولة الدوري هذا الموسم.

وسقط فريق إيفرتون الذي يقوده تدريبًا فرانك لامبارد، في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام ساوثامبتون بنتيجة 2-1 في ملعبه.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الجماهير ومهاجمة اللاعب في الشارع مع عباراة "اخرج من نادينا عليك اللعنة".

وكشفت لقطات الفيديو أيضًا مطاردة مشجعي إيفرتون لجوردون في الشارع ووصفوه بأنه " غريب الأطوار".

ويحتل فريق إيفرتون المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويتساوى في النقاط مع ساوثامبتون متذيل الترتيب.

ونزل المشجعون إلى الشوارع بعد المباراة للركض خلف سيارة جوردون وهم يصرخون ويطلبون منه الخروج من النادي بعد مواجهة زميله يري مينا أيضًا وحثه على إظهار القليل من التعاطف لفريقه في معركة الهبوط.

وأظهرت لقطات فيديو عبر منصة "تيك توك"المشجع وهو يركض على الطريق للحاق بسيارة جوردون قبل الصراخ عليه والهجوم العنيف ضده.

وردد الجمهور الغاضب عبارات ضد اللاعب مثل: "أنت لست لائقًا لارتداء القميص، اخرج من السيارة وتحدث إلى المعجبين".

وتم مشاهدة مقطع فيديو منفصل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمشجعًا مختلفًا يصور جوردون وهو يحاول السير ببطء على الطريق بينما تتطلع الشرطة إلى تفريق الجمهور.