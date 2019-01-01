اختيار مصر لاستضافة حفل الأفضل في أفريقيا 2019

الحفل سيكون في مدينة الغردقة التي تطل على البحر الأحمر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار مصر لاستضافة حفل جوائز الأفضل داخل القارة السمراء لقارة 2019، وتحديداً مدينة الغردقة.

ومن المنتظر أن يقام الحفل في يناير القادم، داخل أحد الفنادق في قرية سهل حشيش، التي تطل على البحر الأحمر.

وسيشهد الحفل، الإعلان عن أفضل لاعب في القارة لعام 2019، بالإضافة إلى أفضل لاعبة وأفضل مدرب، وأفضل فريق.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن اختيار مصر لاستضافة حفل هذا العام، جاء بعد توصية من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق.

لاعب رغم خيانته لفريقك ولكن مازلت تحبه 🤔 — جول مصر (@goaleg) July 18, 2019

وقام وفداً رفيع المستوى، تابع للاتحاد الأفريقي، المدينة أثناء تواجدهم في مصر، لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تنتهي غد الجمعة.

الجدير بالذكر أن نهائي كأس الأمم الأفريقية، سيجمع الجزائر والسنغال على استاد القاهرة، مساء الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.