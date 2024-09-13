"اختفاء غامض" .. كارثة جديدة في "الألعاب البارالمبية" والشرطة الفرنسية تتدخل!

اختفاء غامض في الألعاب البارالمبية 2024...

فتحت الشرطة الفرنسية، تحقيقًا مساء يوم أمس الخميس، بشأن اختفاء اثنين من بعثة الكونغو، المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية، والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ميريل نجانجا، لاعبة رمي الجلة، والعداء إيمانويل جراس موامباكو، مفقودان منذ الخامس من شهر سبتمبر الحالي، مما دفع الشرطة لفتح تحقيقًا في الأمر.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من اختفاء حقائب الرياضيين المذكورين، والذين كانوا يحملون علم بلادهم في حفل الافتتاح، إلا أن جوازات سفرهم لا تزال مع البعثة الكونغولية.

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وتعتبر تلك الحالة ليست هي الأولى من نوعها، فقد سبقها اختفاء لاعبة في فريق الكرة الطائرة البارالمبية النسائية الرواندية في باريس الشهر الماضي، وعدم مشاركتها في حفل الافتتاح بالرغم من وصولها إلى العاصمة الفرنسية في الوقت المحدد.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود أكثر من 12 حالة اختفاء للرياضيين على مدار السنوات الماضية، وأرجحت إلى أن العديد منهم يهرب ويطلب اللجوء.