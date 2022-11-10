اختراع برازيلية .. نيمار يكشف سر تألقه الموسم الجاري

منح النجم البرازيلي وسائل الإعلام مجالاً لاكتشاف السبب وراء الحالة البدنية والفنية المذهلة التي يعيشها في الموسم الجاري.
وحتى الآن، ساهم نيمار في تسجيل 15 هدفاً وصناعة 12 بكل المسابقات مع ناديه باريس سان جيرمان، في أحد أفضل مواسمه على الصعيد الفردي.
ونشر اللاعب صورة وهو يقوم بتقنية خاصة من التدليك "المساج" عبر حسابه على إنستجرام، والتي أتاحت لوسائل الإعلام أن تفسر الأمر بأنه من أسباب حفاظ اللاعب على حضوره البدني هذا الموسم.
وخضع اللاعب للجلسه في مركز "أليساندرا بيرين" بفرنسا، ولكن صحيفة "آس" قالت إن أصل التقنية التي يفضلها نيمار هي من بلاده البرازيل واخترعتها معالجة تدعى ريناتا فرانسا.
فرانسا اخترعت تقنية خاصة للتدليك تساعد في إزالة الدهون الزائدة في الجسد وتساعد على تحسن دوران الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي، وأنه يختلف عن التدليك العادي بسبب ذلك، وأنه بدأ مؤخراً في الانتشار على مستوى العالم.
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