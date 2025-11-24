اختبار ماستركارد | اجب على 4 أسئلة لفرصة الفوز بقميص الأسطورة "فيجو"

يتجدد الموعد مع اختبار ماستركارد الأسبوعي الخاص ببطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل فرصة جديدة للحصول على الجائزة القيمة.

وفي هذا الاختبار قررنا وضع شغفكم بدوري الأبطال على المحك، من خلال أسئلة اختبار ماستركارد التي تركز على إحصائيات مجنونة وغريبة.

إجابتك على 4 أسئلة ستكون فرصة مثالية لتُثبت أنك لست مجرد مُشجع، بل خبير مُلم بأدق وأندر أسرار وتفاصيل أعظم مسابقة للأندية في العالم، وتمنحك أفضلية للفوز بقميص موقع من الأسطورة البرتغالية لويس فيجو.

شارك بتحدي المعلومات الموجود بالأسفل، وكل إجابة صحيحة تقربك أكثر من فرصة الفوز.