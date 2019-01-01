اختبار طبي لعبدالله جمعة قبل مران الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخضع عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، لاختبار طبي اليوم الخميس، قبل مران الفريق الجماعي لتحديد موقفه من المشاركة أمام نهضة بركان.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في إياب دور النهائي من الكونفدرالية الإفريقية، في ملعب برج العرب، يوم الأحد المقبل 26 مايو الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن عبدالله جمعة تعرض للأجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مران الفريق أمس.

وأكد اللاعب جاهزيته لمواجهة نهضة بركان في إياب الكونفدرالية الإفريقية، إلا أن الجهاز الطبي يسعى للاطمئنان على حالته.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نهضة بركان بفارق هدفين حتى يحسم اللقب الإفريقي في الوقت الإصلي للمباراة التي ستقام الأحد المقبل.