اختبار الحمض النووي يضع ألفيش في ورطة بقضية الاعتداء

النجم البرازيلي في ورطة حقيقية

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن النجم البرازيلي دانييل ألفيش قد تورط بشكل أكبر في قضية الاعتداء التي حبس على إثرها مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل بايس"، والتي أكدت أن نتائج الحمض النووي وفحوصات العينة التي تم أخذها من السيدة المعتدى عليها قد ظهرت.

وأوضحت الصحيفة أن العينة تعود بالفعل إلى ألفيش، والذي بحسب الصحيفة قد أدلى بأقوال عكس الحقائق التي أوضحتها الفحوصات الأخيرة.

النجم البرازيلي كان قد تم اتهامه بالاعتداء على سيدة في مرحاض ملهى ليلي في مدينة برشلونة، ولكنه نفى أن يكون قد فعل ذلك وقال عدة أقوال متضاربة عدة مرات.

جدير بالذكر أن محامي ألفيش كان قد برر تناقض أقواله بداعي خوفه من معرفة زوجته بحقيقة الأمور ورغبته في إخفاء علاقاته العاطفية عنها.