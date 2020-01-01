اختبار أخير يحسم مصير بوني وجيل مع الاتحاد

لم يُقدم الثنائي المستوى الفني الذي يشفع لهم مع الفريق

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد عن عدم حسم المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد السعودي موقف الثنائي الأرجنتيني ليوناردو جيل، والإيفواري ويلفريد بوني من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

وبحسب مصادر "الرياضية"، فأن كاريلي يرغب في تقييم الثنائي مُجددًا قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويُخطط المدرب البرازيلي لوضع المزيد من الاختبارات الميدانية في المباريات الرسمية في حال عودة المنافسات والنشاطات المحلية عقب توقفها احترازيًّا بسبب تفشي جائحة كورونا.

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ولم يُقدم الثنائي المستوى الفني الذي يشفع لهم مع الفريق، حيث تسبب توقف النشاط الرياضي بالمملكة في هذه الفوضى.

ويأتي هذا القرار من المدير الفني، حيث لم يكن أي منهما من اختيارات اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي جاء فيها اللاعبان أثناء إشراف الهولندي تين كات، المدرب السابق المُقال في فبراير الماضي، على الفريق.

يُذكر أن عقدَي اللاعبَين، تضمَّنا شروطًا جزائية غير معقدة، ما سيسهم في التخلص منهما بسهولة دون أي عواقب قانونية، أو مالية.