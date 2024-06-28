بعد اختباء كومان وهروبه من مؤتمر رومانيا .. صحفي يُحرج المتحدث الإعلامي لهولندا!

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قبل مواجهة رومانيا وهولندا في دور الـ16 ليورو 2024، حدثت واقعة مثيرة للجدل تدعم الكثير من الشكوك حول ما يدور في معسكر الطواحين.

هولندا ظهرت بصورة متواضعة في دور المجموعات للبطولة، حيث خسرت أمام النمسا وتعادلت مع فرنسا وتغلبت على بولندا، لتصعد إلى مرحلة خروج المغلوب كأفضل ثوالث، وسط انتقادات عنيفة للاعبين والمدرب رونالد كومان.

المؤتمر الصحفي الذي أقيم للمنتخب الهولندي اليوم، الجمعة، شهد غياب كومان وعدم ظهوره، مما وضع المتحدث الإعلامي للفريق في موقف مُحرج مع الصحفيين.

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وقال أحدهم للمتحدث الهولندي:"لماذا لا يجلس كومان هنا؟ هل سيظل مختبئًا لمدة 6 أيام حتى موعد انطلاق المباراة؟ الكثير من الأشياء حدثت وعليه التحدث كقائد".

ورد عليه متحدث الطواحين قائلًا:"إنها ليست اللحظة المناسبة للحديث عن هذا الأمر، من فضلكم قوموا بطرح الأسئلة على اللاعبين بجواري".

جدير بالذكر أنه رغم المستوى المتواضع لهولندا في دور المجموعات، إلا أن فرصتها في المضي قدمًا باليورو لا تزال قائمة، لأنها لو فازت على رومانيا ستتأهل لمواجهة المنتصر من النمسا وتركيا في دور الثمانية، وهي مواجهة قد تكون في المتناول لكومان وروجاله لو قاموا بتحسين صورتهم السيئة.