اختار وجهته بين الدوري السعودي وميلان .. ويلفريد زاها يحسم مستقبله

تامر أبو سيدو
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Wilfried Zaha Crystal Palace 2023Getty Images
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النجم الإيفواري مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

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يتواصل خروج النجوم العالميين من دائرة المرشحين للعب في دوري روشن السعودي الموسم القادم، إذ بعد ترجيح المصادر استمرار ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وكريم بنزيما في أوروبا، أضيف لهم لاعبًا جديدًا هو ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس.

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صاحب الـ30 عامًا مرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويُحاول مسؤولو كريستال بالاس تجديده بجهد كبير، إذ قدم له النادي راتبًا أسبوعيًا هو الأعلى في تاريخه، 200 ألف جنيه استرليني، لإقناعه بالتوقيع على العقد الجديد لكن دون جدوى حتى الآن.

صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية أوضحت أن زاها تلقى عروضًا ضخمة ماليًا من الدوري السعودي، أبرزها القادم من الاتحاد ويتضمن راتبًا سنويًا قدره 9 ملايين جنيه إسترليني خالية من الضرائب، مشيرة إلى أن اللاعب رفض ذلك العرض وآخر من الهلال وكذلك اللعب بجانب كريستيانو رونالدو في النصر مفضلًا البقاء في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن زاها حسم أمره بالرحيل عن ناديه الإنجليزي بالفعل، وأنه أقرب للخروج من إنجلترا بسبب عدم اهتمام أي من السداسي الكبير بالتعاقد معه رغم أنه كان هدفًا في الماضي لأندية آرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

الصحيفة أوضحت أن زاها تلقى عرضين من بوروسيا دورتموند وميلان وأنه يُفضل اللعب لأحدهما لرغبته البقاء في القارة العجوز واللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

يُشار إلى أن الدوري السعودي يستهدف ضم العديد من النجوم العالميين الناشطين في الدوريات الأوروبية الصيف القادم، وذلك بتوجيه ودعم من وزارة الرياضة السعودية بهدف تطوير وتحسين جودة البطولة وجعلها ضمن الأفضل في العالم.

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