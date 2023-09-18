اختار البطل والوصيف .. الذكاء الاصطناعي يحسم نتائج دوري أبطال أوروبا 2023-2024!

الذكاء الاصطناعي يحسم نتائج دوري أبطال أوروبا...

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتي من المتوقع ان تكون مليئة بالإثارة والحماس، كعادة كل موسم من البطولة.

وحسم مانشستر سيتي، لقب البطولة في النسخة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر الإيطالي، في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وتستعد الملاعب الأوروبية المختلفة، للعودة الروح والإثارة من جديد بعودة منافسات دوري أبطال أوروبا، وبدأت معها التكهنات والتوقعات حول الفريق الذي سيعانق ذات الإذنين في النهائي.

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وقام محللو البيانات، في أشهر مواقع التنبؤات والمراهنات، بتحليل بيانات وقوة الفرق هذا الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد، بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24، والذي سيكون مانشستر سيتي.

الفريق الإنجليزي، هو الأكثر حظًا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة تخطت الـ 61%، ويأتي خلفه بايرن ميونخ بنسبة 13.2%، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة 10.3%.