أخبار برشلونة: ميسي "الخائن" يودع الجمهور بالدموع ويقترب من باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الأحد 8 أغسطس 2021:

برشلونة يبدأ التخطيط لحقبة ما بعد ميسي بالتجديد لشباب المستقبل!

بدأت إدارة برشلونة في الاستفاقة بعد صدمة رحيل ليونيل ميسي، والآن بات التفكير في حقبة ما بعد البرغوث هو الشغل الشاغل لها حتى لا ينهار النادي الكتالوني بالسنوات المقبلة.

بجانب الرئيس جوان لابورتا، سيكون على كاهل المدير الرياضي ماتيو أليماني والسكرتير الفني رامون بلانيس هذه المهمة، وبدأ الثنائي بالفعل العمل على خطوات مبدئية للحقبة الجديدة في كامب نو.

أول تلك الخطوات هي تجديد عقد الثنائي بيدري جونزاليس وأنسو فاتي باعتبار أنهما يمثلان مستقبل برشلونة في السنوات المقبلة.

بعد رحيل ميسي.. أجويرو يقول كلمته الأخيرة بخصوص البقاء في برشلونة

نفى سيرخيو أجويرو ما تردد بخصوص رحيله عن برشلونة أو أنه اتخذ مثل هذه الخطوات عقب خروج ليونيل ميسي.

وتحدث للصحفيين خارج ملعب التدريب برشلونة في نهاية الأسبوع وقال: "لا تقلقوا، أنتم معي طوال العام".

ميسي يودع جمهور برشلونة بالدموع

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، اليوم الأحد، في كامب نو للمرة الأخيرة خلال مؤتمر ودع فيه ناديه وجمهوره.

ميسي تحدث باكيًا، وقال: "صباح الخير، لا أعرف إن كنت قادرًا على الكلام. الأيام القليلة الماضية كنت أفكر فيما علي قوله. الأمر صعب بالنسبة لي بعد كل هذا العمر. لم أكن مستعدًا لذلك. السنة الماضية حينما أثيرت قصة البيروفاكس كنت مستعدًا وأعرف ما أقوله لكن ليس الآن. كنا متيقنين من استمراري هنا في منزلي؛ كان هذا ما نريده بشدة. أحب العيش في برشلونة".

وتابع ميسي: "أفتقد الجمهور بشدة منذ جائحة كورونا، قربهم، تشجيعهم، الاحتفال معهم، ارحل عن النادي دون وداعهم".

#ميسي يجهش في البكاء قبل بداية المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/RTy5yN8E2J — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 8, 2021

وواصل ليو: "هذا ما حدث. لكنني أود شكرهم على كل تلك السنوات. حظينا بلحظات جيدة جدًا وأخرى سيئة لكن العلاقة كانت دائمًا نفسها. شعرت بحبهم وتشجيعهم. أتمنى العودة لأكون جزءًا من النادي لأمنحهم كل ما لدي؛ ليواصل الفريق أن يكون الأفضل في العالم. واثق من أنني نسيت أشياء كثيرة لكن هذا ما يمكنني قوله. شكرًا لكم جميعًا.

"اللحظة صعبة. سنوات كثيرة عشتها؛ سيئة وجيدة؛ الوضع معقدًا".

التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي من هنا..

جماهير برشلونة تهاجم هدافها التاريخي.. "ميسي خائن"!

لم تشفع السنوات التي قضاها الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة له؛ الجماهير غاضبة من رحيله الذي لم يكن له يد فيه بل اتهمته بالخيانة.

كتب بعض من جماهير برشلونة خارج ملعب كامب نو عبارة "ميسي خائن".

الكلمة الغاضبة بعد رحيل ميسي سارعت إدارة برشلونة بإزالتها؛ فليونيل ميسي سيكون موجودًا في كامب نو بعد قليل لعقد مؤتمر صحافي.

لابورتا يؤكد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

تقارير كثيرة متضاربة حول وجهة نجم البرسا السابق، ما بين سان جيرمان الفرنسي وأندية أخرى، لكن كفة الأول الأرجح بحسب غالبية التقارير.

تأكيد جديد ظهر من لابورتا، بحسب الإعلامي القطري محمد الكعبي، الذي نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من جلسة لابورتا مع بيريز وأنييلي، بأحد مطاعم إسبانيا.

لابورتا لصديقي @_nxkhh : ميسي ذاهب إلى باريس سانجرمان ، كنت اتمنى استمراره في برشلونة ولكن ذلك كان مستحيلاً.

الفيديو اثناء اجتماع لابورتا وبيريز وانييلي اليوم pic.twitter.com/otP1opaoTj — محمد الكعبي (@Qatari) August 7, 2021

وأوضح الكعبي أن لابورتا أكد لصديقه الشخصي قائلًا: "ميسي سينضم لسان جيرمان، كنت أتمنى استمراره معنا في برشلونة، لكن هذا الأمر كان مستحيلًا".