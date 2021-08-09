أخبار برشلونة: ميسي قد يعود وموهبة الفريق يغادر إلى ألمانيا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021:

برشلونة قادر على التوقيع مع ميسي!

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنّ برشلونة لا يزال قادرًا على التعاقد مع ليونيل ميسي والحفاظ على الهداف التاريخي.

وأوضح أنّ موافقة جوان لابورتا على مشروع CVC والدعم المالي الذي يحصل عليه النادي الكتالوني سوف يمكنه بسهولة من تسجيل عقد البرغوث.

وكان ميسي قد ودّع برشلونة بصورة رسمية إلا أنّه لم يوقع مع أي فريق آخر.

موهبة برشلونة يقترب من الرحيل إلى ألمانيا

يقترب إيلاش موريبا، لاعب برشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري لينضم إلى فريق لايبزيج الألماني.

برشلونة رفض تجديد عقد اللاعب ويطلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 15-20 مليون يورو لأجل الموافقة على بيع موريبا.

مدرب مصر السابق يسخر من دموع ميسي

سخر محسن صالح، مدرب منتخب مصر السابق ورئيس قسم التخطيط بالنادي الأهلي، من بكاء ليونيل ميسي في مؤتمر توديعه نادي برشلونة.

وقال إنّ ميسي كان قادرًا على البقاء في برشلونة لو خفض مرتبه ووافق على الشروط الاقتصادية لكنّه فضل الرحيل لأجل المال.

دموع التماسيح هي المشاعر الكاذبة إدعاء المنافق البكاء على حزن وهو في الحقيقة عكس ذلك.لماذا البكاء يا ميسي وكان بيدك الاستمرار والتنازل عن جزء من راتبك وجعل التعاقد متمشيا مع موارد النادي وقانونيا..انه الطمع..لست وحدك يا ليونيل انت احتميت باللوائح وغيرك تستر بالطموح..! pic.twitter.com/rgUrga8LcA — Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) August 8, 2021

ميسي قد يخلف كين في توتنهام !

كشفت التقارير الصحفية أنّ ليونيل ميسي قد ينضم إلى الدوري الإنجليزي، إذ يدرس توتنهام التوقيع معه في ظل رغبة هاري كين في الرحيل.

ميسي مطلوب في باريس سان جيرمان لكنّ اللاعب لم يسافر اليوم، الإثنين، كما مخطط له ويتواجد رفقة عائلته في برشلونة.

أومتيتي غاضب من جماهير برشلونة ويدرس الرحيل

خرج صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، غاضبًا من مباراة كأس جوان جامبر أمام يوفنتوس بعد إطلاق الجماهير صافرات الاستهجان على اللاعب.

أومتيتي يدرس الرحيل عن برشلونة ولا يرغب في أن يصبح محل انتقاد طوال الوقت من جماهير النادي الكتالوني والتي اعتبرته أحد أسباب رحيل ميسي.