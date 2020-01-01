سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار مانشستر يونايتد في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات المحتملة ومن هم المرشحون للرحيل عن أولد ترافورد في الميركاتو؟

لا شك أن مانشستر يونايتد واحدًا من أهم أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فلديه شعبية جارفة ممتدة من أوروبا إلى الصين والولايات المتحدة مرورًا بالوطن العربي.

يعاني الشياطين الحمر منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن مقعد قيادة الفريق، وتراجع مستواه كثيرًا وغاب عن منصات البطولات بعد أن كان معتادًا عليها، وبعد فترات كبيرة من التخبط يبدو أن الفريق بدأ يتحسس طريق العودة بوصول أولي جونار سولشاير.

يعد مانشستر يونايتد أحد أغنى الأندية في عالم كرة القدم، ولا شك أن لديه القدرة المالية على شراء العديد من اللاعبين الجيدين بل والنجوم، فمن منا ينسى خطوة إعادته لبول بوجبا من يوفنتوس بمبلغ يتخطى 100 مليون يورو.

المزيد من الفرق

لم يكن المان يونايتد ذلك الفريق النشيط في سوق الانتقالات في يناير الماضي، لكنه بحث عن ما يحتاجه ونجح في ضم إيجالو على سبيل الإعارة، فالفريق عانى في النصف الأول بعد رحيل لوكاكو في ميركاتو الصيف الماضي، وكان لزامًا عليه سد هذه الثغرة.

يحتاج مانشستر يونايتد العديد من التدعيمات مع بداية سوق الانتقالات، وهناك عدد من المرشحين بالانضمام والرحيل، فمن هم؟

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2020

ما هي الصفقات المحتملة لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات؟

مرتبط مانشستر يونايتد بعدد من الأسماء لضمهم في سوق الانتقالات، فهناك العديد من الثغرات التي تحتاج إلى تدعيمها في تشكيل المدرب أولي جونار سولشاير.

دايوت أوباميكانو - لايبزيج

لفت دايوت أوباميكانو أنظار كبار الأندية الأوروبية هذا الموسم، وذلك بما قدمه من أداء مميز مع لايبزيج الذي أصبح زاخرًا بالمواهب في السنوات الأخيرة.

كان مانشستر يونايتد أحد المهتمين بضم خاليدو كوليبالي من نابولي، لكن الفريق الإيطالي مبالغ جدًا في السعر المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وهو ما دفع الشياطين الحمر لتوجيه اهتمامهم بصاحب الـ21 عامًا.

أوباميكانو أحد أفضل المدافعين في الدوري الألماني، ومن المتوقع أن يكلف ضمه ما لا يقل عن 60 مليون جنيه استرليني، ويحظى أيضًا باهتمام آرسنال.

جاك جريليش - أستون فيلا

صعد أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ورغم وضعه المقلق في جدول الترتيب، إلا أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين.

لعل أبرز مواهب الفريق هذا الموسم هو جاك جريليش، والذي يعد منسق أداء الفيلا بمشاركته في عدد من الأهداف، وهو أحد أهم المطلوبين في مانشستر يونايتد .

فيكتور أوسيمين - ليل

كم سبق وذكرنا، يحتاج مانشستر يونايتد لضم مهاجم في سوق الانتقالات، فبعد رحيل روميلو لوكاكو افتقد الفريق لميزة المهاجم القوي، والتي لم تعوض حتى بعد وضول أوديون إيجالو في الشتاء.

فيكتور أوسيمين قد يكون الحل الأمثل للمان يونايتد، فهو لاعب شاب يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وهو مهاجم قوي سجل 18 هدفًا هذا الموسم في 38 مباراة مع الفريق في الدوري الفرنسي.

ديكلان رايس - وست هام

ديكلان رايس مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد ، فقد عانى الفريق هذا الموسم من العديد من المشاكل الدفاعية التي كانت بدايتها من الوسط الدفاعي، وذلك مع تقدم ماتيتش في العمر، وعدم إتقان أغلب لاعبي وسط اليونايتد للأدوار الدفاعية.

نجم وست هام يجيد اللعب كمدافع أوسط وارتكاز، وهو ما سيؤمن حماية دفاعية جيدة وحرية هجومية إذا لعب في الوسط بجانب بول بوجبا وبرونو فيرنانديش.

لن يكلف ضم النجم الإنجليزي أكثر من 70 مليون جنيه استرليني، لكن هناك اهتمام به من تشيلسي الذي يلعب له صديق رايس الشخصي ماسون ماونت.

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

بزغ نجم جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، فقد كون نواة قوية للفريق الذي امتلك عناصر رائعة وظهرت براعته في تسجيل الأهداف بعد أن كان بارعًا في السابق في الصناعة.

يسعى مانشستر يونايتد خلف سانشو منذ فترة طويلة، ولا شك أنه سيكون الوجهة الأفضل للنجم الإنجلييزي إذا قرر العودة لإنجلترا من جديد.

من يرحل من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات؟

هناك عدد من اللاعبين الذين يمكن اعتبارهم زائدين عن الحاجة في مانشستر يونايتد ، ومنهم من يُنسى من قلة مشاركاته مع الفريق، وهو ما يجب على الإدارة التعامل معه في سوق الانتقالات والتخلص من أعباء رواتبهم.

لعل أبرز هؤلاء اللاعبون المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو ، والذي انضم منذ 2014 ولم يقدم الكثير مع اليونايتد، وكانت هناك محاولات لرحيله في ميركاتو الشتاء، لكنه بقي فيي الأخير.

لا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لتيموثي فوسو مينساه ، والذي لم يلعب مع الفريق منذ مايو 2017، ورغم امتلاكه موهبة جيدة إلا أن كثرة إصاباته كلفته الكثير.

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لا يختلف الوضع بالنسبة للمخضرم فيل جونز ، فبرغم امتلاكه 200 مباراة تقريبًا مع مانشستر يونايتد ، إلا أن وقت الرحيل يبدو أنه قد حان، وعلى رأس المرشحين للرحيل أيضًا هم جيسي لينجارد الذي يراه الكثيرون دون مستوى الشياطين الحمر.

هناك لاعبان لليونايتد متواجدان في الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة، هما كريس سمولينج المعار لروما والمطلوب في العاصمة الإيطالية بعقدٍ دائم، والثاني هو أليكسيس سانشيز الذي لا يرغب الشياطين الحمر في عودته، وحتى الآن لا توجد تأكيدات أن الإنتر سيفعل خيار شرائه.

هناك لاعب آخر انتشرت أخبار كثيرة برحيله في الفترة الأخيرة، هو النجم الفرنسي بول بوجبا الذي لم يقدم المنتظر منذ عودته لمانشستر يونايتد ، وهو مطلوب بحسب التقارير في ريال مدريد ويوفنتوس، لكن لا توجد تأكيدات بأنه سيرحل مع بداية سوق الانتقالات.