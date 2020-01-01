أخبار ريال مدريد: ليفربول يقطع الطريق لماني ونيوكاسل يدخل سباق فان دي بيك

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 9 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 9 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 9 مايو 2020

نيوكاسل ينافس برشلونة وريال مدريد على فان دي بيك

أشارت عدد من التقارير إلى أن نيوكاسل على اتصال مع فان دي بيك على أمل التغلب على أمثال برشلونة وريال مدريد والوصول لتوقيع اللاعب..

ووفقًا لإدوين فان دير سار، الرئيس التنفيذي لأياكس، سيُسمح لفان دي بيك بمغادرة أمستردام عندما تُفتح فترة سوق الانتقالات، ولكن لن يُسمح له بالمغادرة بثمنٍ بخس.

ويحظى دوني فان دي بيك باهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضًا، لكن الآن بعد قرب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نيوكاسل ، على ما يبدو أن الماكبايس أصبح طرفًا قويًا في المعادلة.

"يمكن لمبابي صنع التاريخ في ريال مدريد بدلاً من المخاطرة في باريس"

قال أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان السابق، إن كيليان مبابي قادر على صنع التاريخ في ريال مدريد ، ويمكن أن يكون غير مكتمل إلى حد ما في الفريق الفرنسي.

ارتبط مبابي البالغ من العمر 21 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى مدريد، حيث ينتهي عقده في عام 2022.

فيروس كورونا آخر ضم ريال مدريد كامافينجا

أشارت ماركا إلى إن ريال مدريد كان سيوقع بالفعل مع نجم رين إدواردو كامافينجا لولا جائحة فيروس كورونا.

الآن ، قد يضطر إلى بيع بعض اللاعبين من أجل دفع رسوم الانتقال الضخمة للاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

أعرب رين عن رغبته في الحفاظ على كامافينجا، وقد يملك الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت القدرة على مقاومة تقدم الريال نحو لاعبه.

على هالاند الانضمام لليفربول

حث ألف إنجيف بيرنتشتين مدرب إيرلينج هالاند السابق اللاعب على التفكير في الانتقال إلى ليفربول في مرحلة ما في المستقبل، وذلك ردًا على سؤال عن سبب عدم حصول مانشستر يونايتد وريال مدريد على المراهق عندما أتيحت لهم الفرصة.

وفقًا بيرنتشتين، فإن فرصة اختبار نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ستجذب المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا.

يمكن أن يترك ذلك الباب مفتوحًا لليفربول للقيام بخطوة، حيث أظهر هالاند عبر أدائه في سالزبورج وبوروسيا دورتموند أنه يمكن أن يكون له حضور غزير على أعلى مستوى.

ليفربول يقطع طريق ريال مدريد لماني

وفقًا لـ Football Insider ، من المقرر أن يقدم ليفربول لساديو ماني عقدًا جديدًا براتب كبير، وذلك لقطع طريق ريال مدريد الراغب في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

سينتهي عقد السنغالي الدولي الحالي مع الريدز في يونيو 2023، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 31 عامًا.