أخبار ريال مدريد: التجديد لكاسيميرو الأولوية و أوباميانج يقترب

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 10 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 مايو 2020

التجديد لكاسيميرو أولوية ريال مدريد

وفقًا لموندو ديبورتيفو، أعطى ريال مدريد الأولوية للتوقيع مع كاسيميرو عقدًا جديدًا في سوق الانتقالات، حيث أن خمسة من لاعبي الفريق الأول على وشك الدخول في السنوات الأخيرة في عقودهم.

وبحسب التقارير فإن العقود الحالية لسيرخيو راموس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز ستنتهي في صيف 2021.

ميلان يعاود محاولاته لضم يوفيتش

أفادت موندو ديبورتيفو، أن ميلان سيحاول مرةً أخرى التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد في سوق الانتقالات

وانخفض مستوى المهاجم الصربي منذ انضمامه إلى ريال مدريد من فرانكفورت الصيف الماضي.

ويقال إن الروسونيري سيحاول ضم يوفيتش على سبيل الإعارة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

مانشستر يونايتد يستهدف فان دي بيك

برز نجم أياكس دوني فان دي بيك كهدف في سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد ، حسب ما أوردت إكسبرس.

كما تم ذكر جاك جريليش من أستون فيلا وجودي بيلينجهام من برمنجهام سيتي كخيارات لتعزيز خط الوسط.

لكن فان دي بيك يتمتع بخبرة على مستوى دوري أبطال أوروبا وينظر إليه على أنه مناظر اليونايتد المحتمل لنجم السيتي كيفين دي بروين.

ريال مدريد يحدد موعد نهائي لضم أوباميانج

يريد ريال مدريد أن يتخذ آرسنال قراراً بشأن مستقبل بيير إميريك أوباميانج قبل 15 يونيو القادم، حسبما أفادت ميرور.

الدولي الجابوني ينتهي عقده في يونيو 2021 ومن غير المرجح أن يوقع على عقدٍ جديد، ويعتبر الريال هو الوجهة الأقرب له في المستقبل.

ليفربول يقطع طريق ريال مدريد لماني

وفقًا لـ Football Insider ، من المقرر أن يقدم ليفربول لساديو ماني عقدًا جديدًا براتب كبير، وذلك لقطع طريق ريال مدريد الراغب في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

سينتهي عقد السنغالي الدولي الحالي مع الريدز في يونيو 2023، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 31 عامًا.