أخبار ريال مدريد: الصراع يحتدم على بن ناصر واليونايتد مهتم بفان دي بيك

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 10 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 مايو 2020

العرض الثاني من باريس سان جيرمان لبن ناصر

قدم باريس سان جيرمان عرضًا ثانيًا بقيمة 40 مليون يورو لنجم ميلان إسماعيل بن ناصر.

كان العرض الأول من العاصمي الفرنسي للجزائري الدولي بقيمة 30 مليون يورو، لكن وبحسب Le 10 Sport فإن الفريق يكثف جهودة قبل دخول ريال مدريد ومانشستر سيتي .

ريال مدريد يفكر في بن ناصر

كشف موقع Fichajes.com أن ريال مدريد يفكر في إمكانية التعاقد مع نجم ميلان إسماعيل بن ناصر في سوق الانتقالات القادمة.

انضم الجزائري الدولي للروسونيري الصيف الماضي قادمًا من إمبولي، ولديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 50 مليون يورو.

ارتبط اللاعب بالانضمام إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مع بداية الميركاتو، وبحسب الأخبار فإن الفريق الفرنسي تقدم بعرضٍ بالفعل قيمته 30 مليون يورو.

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بفان دي بيك

سيعيد مانشستر يونايتد اهتمامه بنجم أياكس دوني فان دي بيك مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لصحيفة التايمز.

صاحب الـ23 عامًا على قائمة اهتمامات اليونايتد منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يسبق ريال مدريد إلى توقيع اللاعب هذا الصيف.

ساهم فان دي بيك بـ8 أهداف و 11 تمريرة حاسمة مع أياكس قبل إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ضبابية في خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات

يمكن أن ينهي ريال مدريد سوق الانتقالات القادمة بدون التوقيع مع أي لاعب، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا.

ارتبط بعض اللاعبين بالانضمام للملكي مثل إدواردو كامافينجا وكاي هافيرتس، لكن قد يفضل الميرينجي إنهاء الميركاتو دون أي صفقات للحفاظ على الميزانية.

برشلونة قد يفشل في ضم لاوتارو هذا الصيف

أشارت ماركا إلى أن تأخر برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر يمكن أن يؤدي إلى خسارة الكاتالوني للمهاجم.

يراقب ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأرجنتيني عن كثب، ويمكن أن يقدم أحدهما على التعاقد معه مع بداية سوق الانتقالات.