أخبار ريال مدريد:راموس قد يغيب عن لقاء شاختار وسباق مع برشلونة على نجم اليونايتد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 19 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020:

راموس قد يغيب عن اللقاء الأول بدوري أبطال أوروبا

مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مشكوك في وجوده لمواجهة شاختار دونستك في المباراة الافتتاحية لموسم دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

أُجبر راموس على مغادرة مباراة السبت أمام قادش بعد ضربة في ركبته ولا يريد المخاطرة بوجوده في الكلاسيكو القادم، لذلك سيكون على استعداد للتحلي بالصبر وتفويت المواجهة ضد شاختار، وفقًا لتقارير من الصحافة الاسبانية.

مانشستر يونايتد يحاول ضم نجم ريال مدريد

ظهر لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي كهدف لمانشستر يونايتد ، وفقًا لصحيفة ذا صن.

يعتقد الشياطين الحمر أن صفقة التبادل لبول بوجبا قد تكون محتملة في المستقبل، لكن مع قيمة الشرط الجزائي لعقد فالفيردي بقيمة 640 مليون جنيه إسترليني (705 مليون يورو / 826 مليون دولار) مما يجعل انتقاله دون موافقة النادي أمر مستحيل.

راموس يريد ضم لاعب برشلونة السابق في صفوف مدريد

يريد سيرخيو راموس انضمام آداما تراوري جناح و ولفرهامبتون إلى ريال مدريد - بحسب دون بالون.

يريد كابتن إسبانيا التواصل مع زميله الدولي، وقد تحدث بالفعل إلى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حول التوقيع المحتمل.

تراوري، الذي بدأ مسيرته الكروية في برشلونة ، ما زال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي مع وولفرهامبتون.

زيدان يتعرض للمساءلة في ريال مدريد بسبب رودريجيز

تعرض مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لمساءلة داخلية في النادي ، وفقًا لـ AS.

يعتقد بعض المراقبون في البرنابيو أن الفرنسي كان يجب أن يتعامل مع قضية خاميس رودريجيز بشكل أفضل ويشعرون بالإحباط بعد رؤيته يتألق في إيفرتون .

الريال وبرشلونة يراقبان نجم اليونايتد

ريال مدريد و برشلونة يريدان التعاقد مع برونو فرنانديز بعد ثمانية أشهر فقط من انضمام النجم إلى مانشستر يونايتد حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

يراقب العمالقة الإسبان عن كثب موقف البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد، مع تكهنات تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان لديه خلاف مع مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولشاير.

ومع ذلك، سكب فرنانديز الماء البارد على مزاعم حدوث خلاف مع مدرب مانشستر يونايتد، مما يشير إلى أن الناس كانوا يحاولون التسبب في مشاكل في النادي من خلال ربط اسمه بمشاكل مع المدرب.