أخبار ريال مدريد: اليونايتد يريد يوفيتش وعودة هازارد وأسينسيو من الإصابة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 30 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020:

ميلان يريد مدافع ريال مدريد

عرض ميلان صفقة إعارة لمدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، بحسب جيانلوكا دي مارزيو.

يحاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي أيضًا تأمين إعارة لديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد لكن الشياطين الحمر مهتمون فقط ببيعه بشكل دائم.

الشياطين الحمر جاهزون للانقضاض على مهاجم ريال مدريد

من المقرر أن يغادر لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد النادي على سبيل الإعارة مع ظهور مانشستر يونايتد كوجهة محتملة، حسبما ذكرت صحيفة آس.

كما قدمت أندية الدوري الإيطالي ميلان وإنتر وروما عروض للحصول على الصربي على سبيل الإعارة.

يحرص الشياطين الحمر على تعزيز هجومهم وينظرون إلى يوفيتش كخيار أرخص من إدينسون كافاني، الذي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى الأولد ترافورد.

يقال إن وجهة يوفيتش تعتمد على النادي الذي يمكن أن يضمن له أكبر وقت للعب هذا الموسم.

زيدان ينهي التساؤلات حول تعاقدات ريال مدريد

ليس لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أي خطط للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات بعد فوز فريقه المثير 3-2 على ريال بيتيس.

سجل سيرخيو راموس ركلة جزاء متأخرة ليحقق مدريد بطل الدوري الإسباني فوزه الأول في موسم 2020-21 على بيتيس بعشرة لاعبين يوم السبت.

بعد الهدف الافتتاحي لفالفيردي في الدقيقة 14، قلب بيتيس المباراة رأساً على عقب بهدفين في ثلاث دقائق عن طريق عيسى ماندي وويليام كارفاليو قبل نهاية الشوط الأول، لكن تمكن حامل اللقب من العودة والفوز بالمباراة.

زيدان لا يريد رحيل يوفيتش

رفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ، رحيل لوكا يوفيتش من النادي، وسط عروض من مانشستر يونايتد وأندية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

عودة إيدين هازارد وماركو أسينسيو إلى قائمة ريال مدريد

إيدين هازارد وماركو أسينسيو كلاهما لائقين بعد غياب أول مباراتين من الموسم بسبب الإصابة. كلاهما تدرب مع بقية الفريق الأول في بداية الأسبوع ويجب أن يكونا متاحين على الأقل للبدء على مقاعد البدلاء في مباراة بلد الوليد.