أخبار ريال مدريد: ضغوط كبيرة على زيدان والتفاصيل النهائية للبرنابيو الجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020:

بيريز يزيد من الضغوطات على زيدان

ورد أن زين الدين زيدان يتعرض لضغوط متزايدة للاحتفاظ بوظيفته في ريال مدريد.

بينما قاد الفرنسي اللوس بلانكوس للفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، لم يلق خروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي استقبالًا جيدًا من قبل مسؤولي النادي.

كان الريال بعيدًا عن الإقناع منذ بداية الموسم الجديد، حيث سجل ستة انتصارات وثلاث هزائم من 11 مباراة في جميع المسابقات.

وفقًا لـ Sport، أعرب الرئيس فلورنتينو بيريز عن شكوكه بشأن ما إذا كان زيدان هو الرجل المناسب لقيادة النادي إلى الأمام.

تركت هزيمة الأحد 4-1 أمام فالنسيا الريال متخلفًا عن الصدارة بأربع نقاط في الدوري الإسباني، بينما يتطلب على الأرجح فوزين على إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك للصعود إلى المرحلة القادمة في دوري أبطال أوروبا.

سجل زيدان 14 هزيمة من 73 مباراة منذ عودته إلى برنابيو، أي أقل مبارتين فقط من فترة الـ 149 مباراة في المرة الأولى بين عامي 2016 و 2018.

الخطة النهائية للفولاذ الذي يغطي البرنابيو الجديد

عين ريال مدريد شركة Acerinox Europa لتزويدها بالفولاذ المقاوم للصدأ اللافت للنظر والذي سيغطي واجهة وسقف ملعب سانتياغو برنابيو الجديد.

سيقوم مصنع قادش التابع للشركة ومقره مدريد بتصنيع المواد اللازمة لتغطية الاستاد الشهير كجزء من خطة إعادة تطوير بقيمة 575 مليون يورو (502.4 مليون جنيه إسترليني / 628.8 مليون دولار). سيحتوي الاستاد على سقف ثابت وقابل للسحب وجلد محيطي من الفولاذ قادر على عرض الصور وإضاءة الملعب.

وقالت Acerinox في بيان لها إنها طورت تشطيبات جديدة للواجهة ، مما يقلل من انعكاس ضوء الشمس على المستخدمين والمركبات والمباني المجاورة.

وقالت الشركة إن الفولاذ الخاص بسقف الاستاد القابل للسحب سيتكون من جزء ثابت وجزء قابل للسحب، ويقع الجزء الأخير فوق أرضية الملعب، سيوفر هذا سقفًا يمكن فتحه في غضون 15 دقيقة فقط، أو إغلاقه حسب الاحتياجات والأنشطة التي ستقام في الملعب ، مما يسمح بمجموعة أكبر من العروض.

لماذا بوجبا أقرب للريال من كامافينجا؟

اختيار ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بدلاً من إدواردو كامافينجا لاعب رين، حسب ما أوردته AS.

يعتقدون أن بإمكانهم التوقيع مع الفرنسي الفائز بكأس العالم بسعر معقول، في حين أنهم سيحصلون على عائد جيد من حيث رعايتهم وإيرادات الإعلانات نتيجة لذلك.

هل يتحرك إيفرتون لضم إيسكو؟

تم ربط إيفرتون بانتقال نجم ريال مدريد إيسكو، بعد أن استولى بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس.

تم حث كارلو أنشيلوتي على اقتناص لاعب منتخب إسبانيا الدولي، حيث قال دارين بينت لـ Football Insider: "تلك الشخصية هناك، إنه لاعب جيد ، إيسكو، إذا تمكنوا من الحصول عليه، واو، يا له من توقيع سيكون من أنشيلوتي."

"هذا هو الشيء، عندما يكون لديك مدرب مثل أنشيلوتي، وهو أفضل مدرب بالمناسبة، ستكون قادرًا على جذب هؤلاء اللاعبين."

السعر الحقيقي لهالاند نجم بوروسيا دورتموند

وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو، سيتعين على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند دفع ما يقرب من 100 مليون يورو (90 مليون جنيه إسترليني / 117 مليون دولار) للاعب.

بينما من المتوقع أن تصل رسوم نقله إلى حوالي 80 مليون يورو، فإن المكافآت التي سيتم دفعها إلى مينو رايولا، وكيل اللاعب، وألفي إنجي، والد اللاعب، ستشكل الباقي.

ومع ذلك، لن يتم تأجيل الانتقال المحتمل لهالاند.