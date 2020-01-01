أخبار ريال مدريد: روما يقترب من بورخا مايورال وميندي يعترف بخوفه

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 28 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020:

رغم أزمة الهجوم، ريال مدريد قد يترك مهاجمه لروما

وفقًا لـ Gianluca Di Marzio، فإن بورخا مايورال جاهز للانتقال إلى روما هذا الصيف، وبحسب ما ورد وافق المهاجم على ارتداء قميص نادي العاصمة الإيطالية، لكن سيتعين على فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي الآن التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن الانتقال، يبدو أن اللوس بلانكوس يرحب ببيع مايورال هذا الصيف.

ومع ذلك، هناك احتمال أن اللاعب قد يمدد عقده ثم ينتقل إلى روما على سبيل الإعارة.

يوفيتش لديه مستقبل في ريال مدريد

تم إخبار لوكا يوفيتش بالبقاء هادئًا وأنه سيبقى في ريال مدريد لموسم 2020-21 إذا رغب في ذلك.

ذكرت AS أن مجلس الإدارة أجرى محادثات مع المهاجم وسعى لطمأنته بأهميته.

زيدان ينهي التساؤلات حول تعاقدات ريال مدريد

ليس لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أي خطط للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات بعد فوز فريقه المثير 3-2 على ريال بيتيس.

سجل سيرخيو راموس ركلة جزاء متأخرة ليحقق مدريد بطل الدوري الإسباني فوزه الأول في موسم 2020-21 على بيتيس بعشرة لاعبين يوم السبت.

بعد الهدف الافتتاحي لفالفيردي في الدقيقة 14، قلب بيتيس المباراة رأساً على عقب بهدفين في ثلاث دقائق عن طريق عيسى ماندي وويليام كارفاليو قبل نهاية الشوط الأول، لكن تمكن حامل اللقب من العودة والفوز بالمباراة.

رقم جديد لزيدان مع ريال مدريد

بعد فوز ريال مدريد الصعب أمام ريال بيتيس بنتيجة 3/2، حقق زيدان فوزه رقم 100 مع ريال مدريد كمدير فني للفريق.

ميندي يعترف بخوفه من الانضمام لريال مدريد

اعترف مدافع ريال مدريد فيرلاند ميندي بأنه كان يخشى الانضمام إلى النادي قبل عام بعد وصوله من أولمبيك ليون.

أكمل النادي الملكي توقيع ميندي العام الماضي في صفقة تاريخية وعلى عكس مجموعة أخرى من الوافدين بأموال كبيرة إلى العاصمة الإسبانية الصيف الماضي، سرعان ما أثبت نفسه كعضو أساسي في الفريق الأول.

اعترف ميندي على Telefoot، "عندما وقعت مع ريال مدريد كنت خائفا جدا، من الصعب الوصول إلى هنا، لكنني تكيفت بسرعة ويبدو أنه في النهاية تحول الأمر بشكل جيد".

"لا أعتقد أنني اتخذت موقف ضد مارسيلو. لدينا علاقة جيدة وقد قدم لي نصائح جيدة حتى الآن ".