أخبار ريال مدريد: بيل تم بيعه وهو مصاب وصفقة جديدة مع ميلان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 19 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 19 سبتمبر 2020:

زيدان يعلق على رحيل بيل

تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قبل الظهور الأول للفريق في مسابقة الدوري أمام ريال سوسييداد، وناقش سوق انتقالات الفريق وجاهزية نجومه.

وحول رحيل جاريث بيل: "هناك مفاوضات، أعرف ما قدمه بيل للفريق، تلك الأمور تحدث ولكنه لم يوقع بعد، أتمنى له التوفيق، لم أتحدث معه، إذ كان استمر الموسم الماضي فذلك لسبب وجيه".

بيل مصاب من البداية مع توتنهام!

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.

وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.

ميلان مهتم بالتعاقد مع يوفيتش

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ميلان أحد الفرق التي تسعى للتعاقد مع لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الأيام المقبلة من سوق الانتقالات.

زيدان حاليًا منفتح على الاستغناء عن خدمات المهاجم الصربي، لكن منافسة شرسة سيجدها الروسونيري في ظل اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية بالحصول على يوفيتش.

مفاجأة.. خاميس رودريجيز رحل عن ريال مدريد مجانًا

تأكد مغادرة خاميس رودريجيز لريال مدريد باتجاه إيفرتون هذا الصيف مجانًا، وذلك حسبما أكد نادي بانفيلد الأرجنتيني في بيانٍ رسمي مساء الخميس.

وكانت التقارير الواردة من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن الدولي الكولومبي وصل إلى التوفيز مقابل ما يصل إلى 25 مليون يورو.

لذلك فقد عزم بانفيلد البحث في الأمر ليتحصل على نسبته من البيع وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، واتضح له أن إيفرتون لم يدفع أي شيء نظير اقتناء خاميس.

ريال مدريد يحدد ملعبه البديل

أذعن مسؤولو ريال مدريد قرار الاتحاد الإسباني بتحديد ملعب لسانتياجو برنابيو هذا الموسم في حال تفاقم أزمة كورونا وعجز إقامة المباريات به.

اختار ريال مدريد ملعب نويفو خوسيه زوريلا، معقل بلد الوليد، ليكون ملعبهم البديل، وتم الاتفاق أيضًا مع النادي الآخر أن يكون سانتياجو برنابيو ملعبهم البديل.